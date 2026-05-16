Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril 80m2
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 15:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Cie Opus
À VENDRE maison plain-pied 80m2, 2 chambres, salon, séjour, cuisine et commodités.
Construction semitraditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel.
Quartier plus ou moins animé.
Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination.
Visites au sol sur rendez-vous.
À partir de 8 ans. .
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Nombril 80m2
L’événement Festival du Nombril 80m2 Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée Redorer la vieillesse Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 29 mai 2026
- L’écrit et ses imaginaires Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 5 juin 2026
- Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir !, Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- Rendez-Vous aux jardins Explorez le jardin du Nombril du monde… Il faut le croire pour le voir ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 7 juin 2026
- La fête de la Saint-Jean au Nombril Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 13 juin 2026