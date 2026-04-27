Zetting

Festival du Patrimoine Naturel Balade contée en forêt de Zetting

Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18 15:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Sortie proposée par l’ANAB ( Association Nature Alsace Bossue), animée Gilles Weiskircher et Marie Claire Le Borgne, herbaliste.

Balade guidée à travers la forêt de Zetting.

Présentation de l’écosystème forestier, d’une prairie et de contes locaux en lien avec l’environnement. Influence du changement climatique sur les forêts. Présentation de plusieurs plantes sauvages forestières et le rôle de la forêt comme puit de carbone, trame verte et bleue.

La sortie se fait uniquement sur un chemin forestier et macadamé, pas de cueillette. Sensibilisation orale au respect de la faune et de la flore.

Terrain plat, pas de difficulté particulière, dénivelé de 100 mètres environs.

Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

0 .

Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing proposed by ANAB (Association Nature Alsace Bossue), led by Gilles Weiskircher and Marie Claire Le Borgne, herbalist.

Guided walk through the Zetting forest.

Presentation of the forest ecosystem, a meadow and local environmental stories. Influence of climate change on forests. Presentation of several wild forest plants and the role of the forest as a carbon sink and green and blue network.

The outing takes place on a forest and tarmac path only, no picking. Oral instruction on respect for flora and fauna.

Flat terrain, no particular difficulties, gradient approx. 100 m.

Walking shoes and weather-appropriate clothing required.

To register, call or e-mail the Tourist Office.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Balade contée en forêt de Zetting Zetting a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES