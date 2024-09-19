Festival du rire de Vervins Vervins
jeudi 8 octobre 2026 · Vervins
Informations pratiques
Vervins
Festival du rire de Vervins
Place Sohier Vervins Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-08
Retrouvez la 22ème édition du Festival du rire de Vervins avec
Infos et réservations Mairie de Vervins et L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr)
Retrouvez la 22ème édition du Festival du rire de Vervins avec
Infos et réservations Mairie de Vervins et L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr) .
Place Sohier Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 00 30
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English :
Enjoy the 22nd edition of the Festival du rire de Vervins with
Information and bookings: Mairie de Vervins and L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr)
L’événement Festival du rire de Vervins Vervins a été mis à jour le 2024-09-19 par Agence Aisne Tourisme
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