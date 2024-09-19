Informations pratiques

Vervins

Festival du rire de Vervins

Place Sohier Vervins Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-08

Retrouvez la 22ème édition du Festival du rire de Vervins avec

Infos et réservations Mairie de Vervins et L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr)

Retrouvez la 22ème édition du Festival du rire de Vervins avec

Infos et réservations Mairie de Vervins et L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr) .

Place Sohier Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 00 30

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English :

Enjoy the 22nd edition of the Festival du rire de Vervins with

Information and bookings: Mairie de Vervins and L’Agence des Artistes (www.lagencedesartistes.fr)

L’événement Festival du rire de Vervins Vervins a été mis à jour le 2024-09-19 par Agence Aisne Tourisme