Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs Pierrefontaine-les-Varans
Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs Pierrefontaine-les-Varans vendredi 13 mars 2026.
Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs
Espace des Arcades Pierrefontaine-les-Varans Doubs
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
Envie de rire ? De passer du bon temps pour la bonne cause ?
RDV à la 4ème édition du Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs les 13 et 14 mars à l’Espace des Arcades de Pierrefontaine les Varans. 2 spectacles de haut vol vous attendent Hugo 1802 (Vivien Pianet et Laurent Biichlé) le vendredi 13 mars à 20h, et plateau humoristiques avec Céline Frances, Freddy Tougaux et Mickaël Bieche, le samedi 14 mars à 20h.
L’après-midi du samedi 14 mars, venez faire travailler vos méninges tout en vous amusant à l’Escape Game de 14h à 15h30 ou de 16h30 à 18h.
Tous les bénéfices de la manifestation seront reversés à l’Association Rires de Héros qui améliore le quotidien des enfants hospitalisés et oeuvre pour la recherche des cancers pédiatriques.
Places en vente via Hello Asso Les Arts’Cades .
Espace des Arcades Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festivaldurire.phd@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs
L’événement Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2026-01-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS