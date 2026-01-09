Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs Pierrefontaine-les-Varans

Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs

Espace des Arcades Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-13 2026-03-14

Envie de rire ? De passer du bon temps pour la bonne cause ?

RDV à la 4ème édition du Festival du Rire des Portes du Haut-Doubs les 13 et 14 mars à l’Espace des Arcades de Pierrefontaine les Varans. 2 spectacles de haut vol vous attendent Hugo 1802 (Vivien Pianet et Laurent Biichlé) le vendredi 13 mars à 20h, et plateau humoristiques avec Céline Frances, Freddy Tougaux et Mickaël Bieche, le samedi 14 mars à 20h.

L’après-midi du samedi 14 mars, venez faire travailler vos méninges tout en vous amusant à l’Escape Game de 14h à 15h30 ou de 16h30 à 18h.

Tous les bénéfices de la manifestation seront reversés à l’Association Rires de Héros qui améliore le quotidien des enfants hospitalisés et oeuvre pour la recherche des cancers pédiatriques.

Places en vente via Hello Asso Les Arts’Cades .

Espace des Arcades Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festivaldurire.phd@gmail.com

