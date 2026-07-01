Festival du Rythme en Cévennes, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

Informations pratiques

Festival du Rythme en Cévennes 24 et 25 juillet Saint-Jean-du-Pin Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Chaque été, Saint-Jean-du-Pin troque sa quiétude cévenole contre deux soirées de musique en plein air. Le Festival du Rythme en Cévennes pose ses watts au foyer communal, à deux pas d’Alès, pour une 35ème édition qui ne renie rien de son histoire : un événement gratuit, monté par une poignée de bénévoles passionnés et porté depuis plus de trois décennies par les habitants de cette petite commune du Gard. Ici, pas de paillettes ni de grands moyens, juste l’envie intacte de faire vivre la musique sur un territoire qui n’en manque.

Vendredi 24 juillet, place au rock énergique de SHAM’ROCK Music, suivi du blues du Mississippi signé JOHARPO, puis du blues et de la soul sixties de GUITY DELIGHT. Trois groupes, trois ambiances, une même promesse : des concerts généreux, sans filtre, où l’on sent que les artistes ont autant de plaisir à jouer que le public à les écouter.

Le samedi 25 juillet poursuit sur une note tout aussi éclectique. The Garlic Heads ouvrent le bal avec des reprises pop-rock entraînantes, avant que Chicharron n’emmène la soirée vers des rythmes de cumbia afro-tropicale, terrain idéal pour faire danser les corps sous le ciel cévenol. Zarhzä referme cette deuxième soirée avec une chanson urbaine teintée d’influences balkano-latines, signature originale qui résume bien l’esprit défricheur de la programmation. D’année en année, le festival cultive ce goût pour les croisements de styles et les découvertes, loin des têtes d’affiche formatées.

Niché aux portes du Parc National des Cévennes, Saint-Jean-du-Pin offre un cadre à taille humaine, entre collines et garrigue, à quelques minutes seulement d’Alès. C’est précisément cette proximité avec la nature qui donne au lieu son caractère particulier : un site accessible, sans artifice, où la soirée commence dès 19h et où le public se mêle facilement aux organisateurs et aux musiciens. La commune, forte d’à peine plus de 1 500 habitants, voit chaque année près de 10% de sa population s’investir bénévolement dans l’aventure, toutes générations confondues, un engagement qui se ressent jusque dans l’accueil réservé aux festivaliers.

L’ambiance reste fidèle à ce qui fait la réputation du festival depuis ses débuts : familiale, chaleureuse et populaire, sans prétention ni démesure. On y vient en solo, en famille ou entre amis, attiré par le bouche-à-oreille autant que par la qualité de la programmation. Beaucoup de spectateurs reviennent d’une édition à l’autre, signe que la formule fonctionne et que l’identité du festival reste forte malgré les années. Affiches, tee-shirts et souvenirs sont proposés sur place pour celles et ceux qui voudraient garder une trace de leur passage.

le Festival du Rythme en Cévennes confirme sa place parmi les rendez-vous estivaux à suivre dans le Gard. Sa formule gratuite, sa programmation variée entre rock, blues, cumbia et chanson urbaine, et son ancrage local en font une étape de choix pour quiconque cherche un festival 2026 généreux et sincère, loin des grandes scènes impersonnelles. Une soirée à Saint-Jean-du-Pin, et l’on comprend vite pourquoi ce rendez-vous résiste si bien au temps.

Saint-Jean-du-Pin 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@festivaldurythme.fr »}]

35ème festival du Rythme en Cévennes Festival du Rythme