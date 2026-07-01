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Spectacle équestre, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

dimanche 12 juillet 2026 · Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin · Saint-Jean-du-Pin

Spectacle équestre, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin
Adresse
Route de Générargues, 30140 Saint-Jean-du-Pin
Ville
30140 Saint-Jean-du-Pin
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Spectacle équestre Dimanche 12 juillet, 17h30 Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T17:30:00+02:00 – 2026-07-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-12T17:30:00+02:00 – 2026-07-12T21:30:00+02:00

Le specatcle sera suivi d’un repas (sur réservation) et d’un concert avec Daniel Rol.

Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Route de Générargues, 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie
Avec les Cavaliers du Pont du Gard.

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