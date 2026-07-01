AGENDA · Saint-Jean-du-Pin
St-Jean-du-Pin en fête, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Jean-du-Pin
Informations pratiques
St-Jean-du-Pin en fête 11 – 13 juillet Saint-Jean-du-Pin Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Saint-Jean-du-Pin 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/p/Comitu00e9-des-fu00eates-de-St-Jean-du-Pin-61561097440779/ »}]
Concours de pétanque, spectacle équestre, repas, animations…