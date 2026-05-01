Urbeis

Festival du silence

6 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le temple sera lieu d’écoute tout au long du festival. Chacun pourra venir témoigner ou être témoin. Un glaneur d’histoires sera présent pour accueillir et retranscrire ces paroles.

Le silence, un luxe rare en voie de disparition? C’est en tout cas ce que pensent de nombreux experts qui alertent sur ce fait: il ne resterait sur Terre plus que cinquante zones de silence .

Après un très beau deuxième Festival du Silence l’année dernière, nous proposons une troisième édition, le week-end de Pentecôte, sur le thème de la démocratie.

Lors de cette nouvelle édition du Festival du Silence, nous faisons silence pour nous mettre à l’écoute des préoccupations que nous portons face à un monde qui semble nous dépasser parfois.

Le temple sera lieu d’écoute tout au long du festival. Chacun pourra venir témoigner ou être témoin. Un glaneur d’histoires sera présent pour accueillir et retranscrire ces paroles. .

6 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu

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English :

The temple will be a place for listening throughout the festival. Everyone will be able to come and testify or be a witness. A story gleaner will be on hand to welcome and transcribe these words.

L’événement Festival du silence Urbeis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé