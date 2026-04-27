Urbeis

Concert au Temple du Climont

Temple du Climont Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Evènement organisé par l’association AUGUSTA VICTORIA

MoKaDuo, est la rencontre de deux guitaristes passionnés

Ensemble, ils explorent un répertoire riche, mêlant les sonorité cubaines d’Eduardo Martin à l’univers brésilien d’Egberto Gismanti. 0 .

Temple du Climont Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est voxcantata@gmail.com

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English :

L’événement Concert au Temple du Climont Urbeis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé