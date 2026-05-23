L’Urbésienne marche rose Urbeis
dimanche 4 octobre 2026 · Urbeis
Informations pratiques
Urbeis
L’Urbésienne marche rose
place de la Fontaine Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Première édition de la marche rose L’Urbésienne , une journée conviviale et solidaire dédiée à la lutte contre le cancer.
Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de marche et de nature, trois parcours vous seront proposés afin que chacun puisse participer à son rythme.
Le parcours famille , accessible aux jeunes enfants et adapté aux poussettes, permettra aux petits comme aux grands de profiter pleinement de cette journée. Le parcours découverte offrira une balade accessible à tous, tandis que le parcours nature , d’une distance de 7 kilomètres et présentant un dénivelé plus important, s’adressera aux marcheurs plus aguerris.
Pour prolonger ce moment de partage, une petite restauration ainsi qu’une buvette seront proposées sur place.
Les bénéfices de l’événement seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. .
place de la Fontaine Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 36 20 19 tldu67220@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Urbésienne marche rose Urbeis a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Urbeis (Bas-Rhin)
- Renouveau d’un temple protestant en milieu rural, Temple du Climont, Urbeis 20 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis 20 septembre 2026
- Concert au Temple du Climont Urbeis 27 septembre 2026
- Concert guitare et chant Urbeis 4 octobre 2026
- Lumière ! Urbeis 5 octobre 2026