Informations pratiques

Urbeis

L’Urbésienne marche rose

place de la Fontaine Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Première édition de la marche rose L’Urbésienne , une journée conviviale et solidaire dédiée à la lutte contre le cancer.

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de marche et de nature, trois parcours vous seront proposés afin que chacun puisse participer à son rythme.

Le parcours famille , accessible aux jeunes enfants et adapté aux poussettes, permettra aux petits comme aux grands de profiter pleinement de cette journée. Le parcours découverte offrira une balade accessible à tous, tandis que le parcours nature , d’une distance de 7 kilomètres et présentant un dénivelé plus important, s’adressera aux marcheurs plus aguerris.

Pour prolonger ce moment de partage, une petite restauration ainsi qu’une buvette seront proposées sur place.

Les bénéfices de l’événement seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. .

place de la Fontaine Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 36 20 19 tldu67220@gmail.com

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English :

L’événement L’Urbésienne marche rose Urbeis a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé