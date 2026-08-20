Festival du Soir Présente GIMS et Triangle des Bermudes, Palexpo, Le Grand-Saconnex

Informations pratiques

Festival du Soir Présente GIMS et Triangle des Bermudes 23 et 24 octobre Palexpo

45CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T19:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-24T00:00:00+02:00 – 2026-10-24T05:00:00+02:00

La plus grande soirée Hip-Hop de l’automne !

Le 23 octobre 2026, GIMS et Triangle des Bermudes se produiront sur la scène de Palexpo pour une soirée exceptionnelle dédiée au hip-hop, au rap francophone et aux musiques urbaines. Plus de 15’000 festivaliers sont attendus pour vivre un spectacle grandiose mêlant concerts live, scénographie immersive et ambiance festival.

Avec ses performances spectaculaires, ses effets visuels et son énergie unique, cette soirée s’annonce comme l’un des événements musicaux incontournables de l’automne en Suisse.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là ! En parallèle, la fête battra son plein jusqu’au petit matin avec Baile do Village XXL, le plus grand événement Baile Funk de Suisse. Les détenteurs d’un billet pour cette soirée bénéficieront d’un accès inclus à la Scène Broadway, où les attendront Funk Boys, Gil.B, Vidy, Testa M, Bo.Ji, Alex MS, Hendryo, Cello et Beto.Entre les deux scènes, les festivaliers pourront également profiter du Strip du Festival du Soir, véritable cœur de l’événement, avec ses bars à thèmes, Food corners, animations, manèges et de nombreuses surprises.

Ce qui vous attend

Les concerts live de GIMS et Triangle des Bermudes

Une scénographie spectaculaire et une expérience immersive

Le meilleur du hip-hop, du rap francophone et des musiques urbaines

Accès inclus à Baile do Village XXL après les concerts

Le Strip du Festival du Soir avec bars à thèmes, food corners, animations, manèges et espaces de convivialité

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://festivaldusoir.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

La plus grande soirée Hip-Hop de l’automne !

village du soir