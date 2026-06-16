Celles-sur-Belle

Festival du Souffle Concert et Master class

Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Aujourd’hui, plus que jamais, les artistes et le public ont besoin de se rassembler et de s’évader le temps d’un concert. C’est pourquoi la prochaine édition du Festival du Souffle se veut colorée et festive.

Que ce soit avec toute la famille des saxophones, l’orgue de l’Abbatiale, un chœur de gospel ou le big band Cellois, ce patchwork musical sera sous le signe de la fête et de la convivialité, grâce à la venue de musiciens de renommée internationale.

De l’Irlande à Broadway, de Claude Debussy à Queen, chaque morceau sera une source de découverte, de sourires et du plaisir de partager des moments uniques. .

Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 83 60 festivaldusouffle@gmail.com

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English : Festival du Souffle Concert et Master class

L’événement Festival du Souffle Concert et Master class Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois