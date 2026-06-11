Celles-sur-Belle

Académie Corps et Voix

Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-15

L’Académie “Corps et Voix” est un lieu unique où chaque stagiaire apprend à “ressentir” sa voix dans et avec son corps, en faisant du corps un véritable instrument de résonance. L’accent est mis sur la respiration, la coordination physique et vocale et l’expression artistique.

La Technique Alexander propose, en partant du corps, un travail concret et profond de mise en mouvement du chanteur, en réduisant les tensions excessives ou inutiles. Elle est l’enseignement d’un “meilleur usage de soi”, de savoir en “faire moins”.

Par l’amélioration de l’intégrité psychophysique, elle permet de gagner en aisance dans la façon d’être “dans l’espace” pour chanter plus librement.

Direction artistique Michel KIHM

Technique Alexander Christine HARDY

Pianiste Eléna MACAGON .

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 24 11

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English : Académie Corps et Voix

L’événement Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois