Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle
Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle samedi 15 août 2026.
Celles-sur-Belle
Académie Corps et Voix
Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-15
L’Académie “Corps et Voix” est un lieu unique où chaque stagiaire apprend à “ressentir” sa voix dans et avec son corps, en faisant du corps un véritable instrument de résonance. L’accent est mis sur la respiration, la coordination physique et vocale et l’expression artistique.
La Technique Alexander propose, en partant du corps, un travail concret et profond de mise en mouvement du chanteur, en réduisant les tensions excessives ou inutiles. Elle est l’enseignement d’un “meilleur usage de soi”, de savoir en “faire moins”.
Par l’amélioration de l’intégrité psychophysique, elle permet de gagner en aisance dans la façon d’être “dans l’espace” pour chanter plus librement.
Direction artistique Michel KIHM
Technique Alexander Christine HARDY
Pianiste Eléna MACAGON .
Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 24 11
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English : Académie Corps et Voix
L’événement Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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