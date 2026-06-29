Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Atelier de fabrication et de dégustation de froamge

1 route de Niort Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Lors de cet atelier pour tous, enfants et adultes vont pouvoir

s’initier à la fabrication des fromages de chèvre…

Et à travers une dégustation guidée et initiation au goût, découvrir ou redécouvrir nos fromages de chèvre, pépites de notre patrimoine de la région, dont les célèbres Chabichou du Poitou AOP et Mothais sur Feuille AOP.

Durée 1h. .

1 route de Niort Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 67 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de fabrication et de dégustation de froamge

L’événement Atelier de fabrication et de dégustation de froamge Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Pays Mellois