Celles-sur-Belle

Journée Européenne du Patrimoine

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du

Patrimoine, venez découvrir le riche patrimoine

historique et culturel de Celles-sur-Belle à travers

des visites, des animations et des expositions.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Visite libre de l’Abbaye Royale et de son musée.

Exposition des peintures au marc de café

de Sabino Puma.

Visite libre du musée des motos anciennes.

Portes ouvertes de l’Atelier de Reliure d’Art.

Visite libre de l’abbatiale et animations autour de

l’orgue

Programmation détaillée à venir sur le site internet

de l’Abbaye Royale. .

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28

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English : Journée Européenne du Patrimoine

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois