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Journée Européenne du Patrimoine Celles-sur-Belle

Journée Européenne du Patrimoine Celles-sur-Belle

Journée Européenne du Patrimoine Celles-sur-Belle samedi 19 septembre 2026.

Ville : 79370 Celles-sur-Belle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Celles-sur-Belle

Journée Européenne du Patrimoine

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, venez découvrir le riche patrimoine
historique et culturel de Celles-sur-Belle à travers
des visites, des animations et des expositions.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite libre de l’Abbaye Royale et de son musée.
Exposition des peintures au marc de café
de Sabino Puma.
Visite libre du musée des motos anciennes.
Portes ouvertes de l’Atelier de Reliure d’Art.
Visite libre de l’abbatiale et animations autour de
l’orgue
Programmation détaillée à venir sur le site internet
de l’Abbaye Royale.   .

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28 

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English : Journée Européenne du Patrimoine

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois

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