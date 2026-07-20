Festival Lumières du Baroque concert Schumann, envers et contre Wieck Celles-sur-Belle
vendredi 21 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque concert Schumann, envers et contre Wieck
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:20:00
Date(s) :
2026-08-21
Une histoire poétique, sensible, romantique et musicale arrangée pour un ténor, un quatuor à cordes et une lectrice. Des musiques de Robert et Clara Schumann encadrent le chef-d’œuvre que constitue le cycle de mélodies Dichterliebe (l’Amour du Poète) composé en 1840 par Robert sur des poèmes de Heinrich Heine. Avec mes grandes douleurs, je fais de petites chansons confiait le poète. Cette pensée ne pouvait que résonner chez le compositeur qui, bien qu’obtenant enfin la main de Clara, ne saurait chanter l’amour heureux. Les cordes, dans ce programme, prennent avec élégance la place du piano, dialoguent avec conviction avec la voix de Davy Cornillot, offrant à cette œuvre du clair-obscur une lumière nouvelle. En écho, seront données des musiques de J. S. Bach, grand inspirateur de Robert et Clara. Une plongée inattendue dans l’univers du romantisme allemand.
Avec Mensa Sonora .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque concert Schumann, envers et contre Wieck
L’événement Festival Lumières du Baroque concert Schumann, envers et contre Wieck Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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