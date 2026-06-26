Festival Lumières du Baroque Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque Celles-sur-Belle jeudi 20 août 2026.
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque
Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Lumières du Baroque nous invite cette année à prendre le large et à voyager dans le temps et l’espace, des fastes des cours princières italiennes du 17e siècle aux atmosphères crépusculaires du romantisme allemand. Un voyage qui fera quelques escales dans l’archipel musical du 18e siècle avec ici, des musiques de divertissement de Mozart, plus loin, le riche répertoire viennois pour octuor à vent des années 1800, et là un choix d’œuvres tardives et superbes pour viole de gambe, chant du cygne (provisoire!) de ce noble instrument. Mais pour que la fête soit complète, cette croisière embarquera également un bal pour enfants,
un “Instant musical” dédié au piano-forte, un spectacle théâtral et musical évoquant l’exil et, bien sûr, la traditionnelle “Pause musicale” consacrée cette année au quatuor à cordes. Alors accrochez-vous bien durant cette traversée… .
Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73
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English : Festival Lumières du Baroque
L’événement Festival Lumières du Baroque Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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