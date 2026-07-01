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Visite libre du musée des motos anciennes, Musée des motos anciennes, Celles-sur-Belle

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des motos anciennes · Celles-sur-Belle

Visite libre du musée des motos anciennes, Musée des motos anciennes, Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des motos anciennes
Adresse
12 rue des halles, Celles-sur-Belle
Ville
79370 Celles-sur-Belle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du musée des motos anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée des motos anciennes Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une partie des collections de Pierre Certain et Michel Lopez dans un espace spécialement aménagé.
Plongez dans la passion de ces collectionneurs à travers leurs nombreuses participations à des rallyes, des courses et des voyages à moto.
Vous pourrez admirer près de 40 motos, dont certaines sont centenaires, témoins de l’histoire et de l’évolution de ce patrimoine mécanique.

Musée des motos anciennes 12 rue des halles, Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.musee-motos-cellessurbelle.fr/ Une partie des collections de Pierre Certain et Michel Lopez vous est présentée dans un espace spécialement aménagé.

Vous découvrirez une collection de motocyclettes d’exception et la passion d’hommes au travers de leurs diverses participations aux rallyes, courses et autres périples sur deux roues. Une exposition d’environ 40 motos dont les plus anciennes ont plus d’un siècle. Le musée se trouve dans la cour de l’Abbaye Royale.
Un parking se situe face à l’entrée de l’Abbaye.
Découvrez une partie des collections de Pierre Certain et Michel Lopez dans un espace spécialement aménagé !

©EN

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