Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle mardi 11 août 2026.

Celles-sur-Belle

Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre

1 ROUTE DE NIORT Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Ateliers Fabrication et Dégustation des fromages de chèvre à la Maison des Fromages de Chèvre.

Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les !

Mardi 11 août, mercredi 12 août, jeudi 13 août

Mardi 18 août, mercredi 19 août, jeudi 20 août

Les ateliers ont lieu à 10h30 ou à 15h, inscrivez-vous sur le créneau de votre choix ! Résa / Info 05 49 16 67 16 .

1 ROUTE DE NIORT Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 67 16

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English : Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre

L’événement Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois