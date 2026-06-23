Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle
Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle mardi 11 août 2026.
Celles-sur-Belle
Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre
1 ROUTE DE NIORT Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Ateliers Fabrication et Dégustation des fromages de chèvre à la Maison des Fromages de Chèvre.
Découvrez la fabrication des fromages de chèvre et dégustez-les !
Mardi 11 août, mercredi 12 août, jeudi 13 août
Mardi 18 août, mercredi 19 août, jeudi 20 août
Les ateliers ont lieu à 10h30 ou à 15h, inscrivez-vous sur le créneau de votre choix ! Résa / Info 05 49 16 67 16 .
1 ROUTE DE NIORT Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 67 16
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English : Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre
L’événement Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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