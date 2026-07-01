Festival Emmenez-moi – À pas de louves – Léone Leconte, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – À pas de louves – Léone Leconte Samedi 11 juillet, 19h45 Château de Paley Seine-et-Marne

Dès 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:45:00+02:00 – 2026-07-11T20:35:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:45:00+02:00 – 2026-07-11T20:35:00+02:00

Spectacle conté

L’histoire d’une louve qui se transforme en femme et d’un homme qui se transforme en loup. L’histoire de ce qui bout à l’intérieur, d’un moulin, d’une forêt, d’un saule et de la part sauvage qu’il reste en nous.

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne