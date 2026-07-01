Festival Emmenez-moi – Entre ciel – LAO Lighting, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Entre ciel – LAO Lighting Samedi 11 juillet, 22h00 Château de Paley Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T22:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:20:00+02:00

Fin : 2026-07-11T22:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:20:00+02:00

Entre ciel est une création visuelle et sonore qui utilise les arbres et la végétation comme instruments et acteurs principaux pour explorer le thème du ciel et ses variations.

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne