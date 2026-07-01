Festival Emmenez-moi – Contes et musiques du Moyen Âge et de la Renaissance, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Contes et musiques du Moyen Âge et de la Renaissance Samedi 11 juillet, 18h30 Château de Paley Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T18:30:00+02:00 – 2026-07-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T18:30:00+02:00 – 2026-07-11T19:30:00+02:00

Par Constance du Bellay, Bernard Chèze et Arnaud Delannoy

Ce trio vous fera remonter le temps au fil de trois contes et au son d’instruments anciens et traditionnels. Voyagez durant ces histoires rythmées par les musiques à danser du Moyen Âge et de la Renaissance avec des œuvres de Guillaume Machaut et des extraits de l’Orchésographie de Thoinot Arbeau.

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne