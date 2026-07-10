Festival en Ribambelle 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Festival en Ribambelle

Du 10/10 au 15/11/2026.

En fonction du programme. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-10

Festival jeune public, coordonné par le théâtre Massalia.Enfants

Depuis sa première édition, il débute pendant les vacances de la Toussaint et s’étend ensuite pendant une à deux semaines sur le temps scolaire.



A partir de 2017, il a pris une dimension métropolitaine et fait une plus large place à la création, notamment celle des équipes artistiques de la région. Dorénavant, il se déploie dans 18 lieux le Théâtre municipal de Fontblanche, le Forum de Berre-l’Etang, le Théâtre Comœdia, Scènes et Cinés (Théâtre de Fos, Théâtre la Colonne, Espace Gérard Philipe, Espace 233, L’Oppidum, Théâtre de l’Olivier), Les Théâtres Le Théâtre du Gymnase hors-les-murs, l’OMC La Fare-Les-Oliviers, Le Sémaphore Scène conventionnée, le Théâtre de la Joliette Scène conventionnée, le Mucem, La Criée Théâtre national et le Théâtre Massalia Scène conventionnée et Les Salins, Scène nationale de Martigues.





Chaque édition propose une quinzaine de spectacles, certains circulant d’un lieu à un autre, en particulier les créations auquel le festival propose une diffusion et une visibilité. Mais il offre aussi aux familles ou aux groupes, des ateliers, des visites connectées, des expositions…



13è édition

Ouverture de la billetterie le 3 septembre 2026 .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur coordination@festivalenribambelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival for young audiences, coordinated by Théâtre Massalia.

L’événement Festival en Ribambelle Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille