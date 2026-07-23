Informations pratiques

Jonquières

Festival En Voix ! | Charmante nuit

Jonquières Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25 21:00:00

Date(s) :

2026-11-25

ENSEMBLE NYSIAK

Charmante Nuit vous invite à un voyage au cœur des musiques et des langues du Royaume de France, du XVIIe au début du XVIIIe siècle.

Au fil du concert, laissez-vous porter par l’air de cour, genre emblématique de l’expression de l’intime en France, où la musique épouse une poésie délicate pour dire les élans, les doutes et les tourments de l’amour. Le programme fait dialoguer français et occitan autour d’un thème envoûtant, la nuit, propice aux confidences et aux rêves.

Des œuvres de Marais, de Visée, Bousset, Boësset, Ballard et Moulinié révèlent aussi une inspiration des traditions populaires, entre chansons et airs de carnaval et de folia. Tendre, passionné, fou ou sensuel, l’amour se déploie dans ce concert, sous toutes ses facettes !

ENSEMBLE NYSIAK

Charmante Nuit vous invite à un voyage au cœur des musiques et des langues du Royaume de France, du XVIIe au début du XVIIIe siècle.

Au fil du concert, laissez-vous porter par l’air de cour, genre emblématique de l’expression de l’intime en France, où la musique épouse une poésie délicate pour dire les élans, les doutes et les tourments de l’amour. Le programme fait dialoguer français et occitan autour d’un thème envoûtant, la nuit, propice aux confidences et aux rêves.

Des œuvres de Marais, de Visée, Bousset, Boësset, Ballard et Moulinié révèlent aussi une inspiration des traditions populaires, entre chansons et airs de carnaval et de folia. Tendre, passionné, fou ou sensuel, l’amour se déploie dans ce concert, sous toutes ses facettes ! .

Jonquières 60680 Oise Hauts-de-France billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

NYSIAK ENSEMBLE

Charmante Nuit invites you on a journey into the heart of the music and languages of the Kingdom of France, from the 17th to the early 18th century.

Throughout the concert, let yourself be carried away by the air de cour, an emblematic genre expressing intimacy in France, where music blends with delicate poetry to convey the passions, doubts, and torments of love. The program creates a dialogue between French and Occitan around an enchanting theme—the night—a time conducive to confidences and dreams.

Works by Marais, Visée, Bousset, Bosset, Ballard, and Moulinié also reveal inspiration drawn from folk traditions, ranging from songs to carnival tunes and folia. Tender, passionate, wild, or sensual—love unfolds in all its facets in this concert!

L’événement Festival En Voix ! | Charmante nuit Jonquières a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme