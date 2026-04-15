Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont Cours des Augustins Paimpont
Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont Cours des Augustins Paimpont dimanche 5 juillet 2026.
Paimpont
Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont
Cours des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Festival en Brocéliande des poésies contemporaines. Lectures, performances, scène ouverte, rencontres, cinéma, dégustations. Par Dixit Poetic.
Dans le cadre du festival, rendez-vous au Jardin des Augustins, derrière l’abbaye de Paimpont, pour une après-midi placée sous le signe de la poésie vivante et de la performance.
Benoît Toqué ouvrira les festivités à 15h30 avec une performance poétique aussi singulière que réjouissante. Poète-performeur au tempérament volontiers déjanté, il mêle humour, fantaisie et présence scénique irrésistible dans un univers burlesque qui ne laisse personne indifférent.
Pour clôturer le festival, à 17h00 Timoéto Sergoï déploiera ses multiples talents de poète de rue et de street-artiste. Fidèle à son esprit libre et créatif, il nous rappellera sa devise N’oubile pas la baueté du désodrde , titre d’un de ses ouvrages qui célèbre l’imprévu et la poésie du monde.
La journée se terminera par un pot de clôture offert au public par Dixit Poétic.
Entrée gratuite.
– Cours des Augustins à Paimpont (derrière l’Abbaye de Paimpont)
– Gratuit
Retrouvez le programme complet sur les photos ou directement sur le site internet .
Cours des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 85 49
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English :
L’événement Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Brocéliande
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