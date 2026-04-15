Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont Cours des Augustins Paimpont

Paimpont

Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont

Cours des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Festival en Brocéliande des poésies contemporaines. Lectures, performances, scène ouverte, rencontres, cinéma, dégustations. Par Dixit Poetic.

Dans le cadre du festival, rendez-vous au Jardin des Augustins, derrière l’abbaye de Paimpont, pour une après-midi placée sous le signe de la poésie vivante et de la performance.

Benoît Toqué ouvrira les festivités à 15h30 avec une performance poétique aussi singulière que réjouissante. Poète-performeur au tempérament volontiers déjanté, il mêle humour, fantaisie et présence scénique irrésistible dans un univers burlesque qui ne laisse personne indifférent.

Pour clôturer le festival, à 17h00 Timoéto Sergoï déploiera ses multiples talents de poète de rue et de street-artiste. Fidèle à son esprit libre et créatif, il nous rappellera sa devise N’oubile pas la baueté du désodrde , titre d’un de ses ouvrages qui célèbre l’imprévu et la poésie du monde.

La journée se terminera par un pot de clôture offert au public par Dixit Poétic.

Entrée gratuite.

– Cours des Augustins à Paimpont (derrière l’Abbaye de Paimpont)

– Gratuit

Retrouvez le programme complet sur les photos ou directement sur le site internet .

Cours des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 85 49

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L’événement Festival Et Dire Et Ouïssance Après-midi poétique à Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Brocéliande