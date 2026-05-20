Festival Extension Sauvage Jardins de la Ballue Combourg

Combourg

Festival Extension Sauvage

Jardins de la Ballue Divers lieux du centre-ville Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Pour sa 15e édition, du 19 au 21 juin 2026, le festival EXTENSION SAUVAGE invite les spectateur·ices à vivre une expérience inédite de plusieurs parcours d’œuvres chorégraphiques dans le paysage. Ce voyage sensoriel au cœur de la créativité artistique se développe dans les abords paysagés de la ville de Combourg et l’écrin boisé du château de Combourg, dans les magnifiques jardins du Château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse. .

Jardins de la Ballue Divers lieux du centre-ville Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 38 33

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L’événement Festival Extension Sauvage Combourg a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel