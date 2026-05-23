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Maud Lemesle, Harpe du Merle Parc du Château Combourg

Maud Lemesle, Harpe du Merle Parc du Château Combourg mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parc du Château

Adresse : 23 Rue des Princes

Ville : 35270 Combourg

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Combourg

Maud Lemesle, Harpe du Merle

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Cet été, le château vous propose plusieurs animations à différentes dates, les
après-midis.

Maud Lemesle vous fera voyager au son de sa harpe, sur la terrasse du café, entouré de l’élégance romantique du château. Un instant hors du temps, entre patrimoine, gourmandise et musique.

Animations gratuites une fois l’entrée du parc acquittée.   .

Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95 

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English :

L’événement Maud Lemesle, Harpe du Merle Combourg a été mis à jour le 2026-05-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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