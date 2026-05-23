Maud Lemesle, Harpe du Merle Parc du Château Combourg
Maud Lemesle, Harpe du Merle Parc du Château Combourg mercredi 8 juillet 2026.
Combourg
Maud Lemesle, Harpe du Merle
Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Cet été, le château vous propose plusieurs animations à différentes dates, les
après-midis.
Maud Lemesle vous fera voyager au son de sa harpe, sur la terrasse du café, entouré de l’élégance romantique du château. Un instant hors du temps, entre patrimoine, gourmandise et musique.
Animations gratuites une fois l’entrée du parc acquittée. .
Parc du Château 23 Rue des Princes Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95
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English :
L’événement Maud Lemesle, Harpe du Merle Combourg a été mis à jour le 2026-05-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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