Visite guidée de Combourg le berceau du romantisme Bureau d’Information Touristique Combourg

Informations pratiques

Combourg

Visite guidée de Combourg le berceau du romantisme

Bureau d’Information Touristique 9 bis rue Notre-Dame Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Combourg, Petite Cité de Caractère® et berceau du Romantisme, se révèle au fil des rues, des maisons en pan-de-bois, du Lac Tranquille et ses légendes… Suivez le guide et partez sur les pas du plus illustre hôte du château de Combourg l’écrivain François-René de Chateaubriand.

Effectif limité à 35 personnes. Durée 1h30.

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles).

La bonne idée billet couplé avec la château de Combourg, demeure familiale de l’écrivain François-René de Chateaubriand. Tarif 18.70 € par personnes .

Bureau d’Information Touristique 9 bis rue Notre-Dame Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00

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English :

L’événement Visite guidée de Combourg le berceau du romantisme Combourg a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel