Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule La Mutante Lannion
mercredi 19 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Un voyage dans le passé pour redécouvrir des classiques qui n’ont pas pris une ride Pluto, Donald, Mickey, Popeye, Tom & jerry…
Projete´es avec un projecteur de cine´ma, en pellicule 16 mm, ils nous plongent dans l’ambiance des salles de cine´ma d’autrefois.
A la fin de chaque se´ance, les projecteurs e´tant place´s dans la salle de projection, le public a la possibilite´ de de´couvrir les bobines de films et le fonctionnement des projecteurs.
Chaque séance dure environ 25 minutes avec entracte.
Par Simon Guiochet, artiste auteur, re´alisateur.
3 séances 16h30-17h30-18h30.
Si vous souhaitez prolonger la soirée à la Mutante
20h30 Tiger Finkel, concert. Soirée à prix libre.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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