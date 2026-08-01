Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un voyage dans le passé pour redécouvrir des classiques qui n’ont pas pris une ride Pluto, Donald, Mickey, Popeye, Tom & jerry…

Projete´es avec un projecteur de cine´ma, en pellicule 16 mm, ils nous plongent dans l’ambiance des salles de cine´ma d’autrefois.

A la fin de chaque se´ance, les projecteurs e´tant place´s dans la salle de projection, le public a la possibilite´ de de´couvrir les bobines de films et le fonctionnement des projecteurs.

Chaque séance dure environ 25 minutes avec entracte.

Par Simon Guiochet, artiste auteur, re´alisateur.

3 séances 16h30-17h30-18h30.

Si vous souhaitez prolonger la soirée à la Mutante

20h30 Tiger Finkel, concert. Soirée à prix libre.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | Ciné forain Projection de dessins animés anciens en pellicule Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose