Festival Extérieur-Jour | De roue en rue TOTÒ Circus + EmmaFleurs + Kodac La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Festival Extérieur-Jour | De roue en rue TOTÒ Circus + EmmaFleurs + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 00:00:00

Date(s) :

2026-08-26

DE ROUE EN RUE 18h

Toto alias Erwan est jongleur de balles, chapeaux, toupies, ballons, émotions, entre autres…

Passionné de monocycle et de carambar, il aime incorporer son bien-aimé public, les grands et les petits, à son spectacle pour créer à chaque occasion, une nouvelle aventure irremplaçable.

L’objectif est de réussir toutes ses lubies, des équilibres jusqu’aux lancements de frisbee, même si ça marche pas au premier essai.

Erwan de Brest, comme un vrai breton, ne baisse jamais les bras, et c’est aussi grâce à son public incroyable qui le soutien à chaque fois et l’aime très fort !

EMMAFLEURS 20h30

EmmaFleurs ne “me^le” pas ses origines. Elle les met face a` face.

Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle e´crit sa musique en franc¸ais un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionne´ment, et en fragnol a` la folie.

C¸a pulse comme une nuit a` Veracruz mais c¸a re^ve comme dans une chambre parisienne.

Pop transatlantique et tensions e´lectroniques ses concerts cheminent, en e´quilibre, entre introspection de´licate et intensite´ tragi-comique. La voix est claire, presque fragile, jusqu’a` ce qu’elle vous attrape !

KODAC 22h

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.

Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | De roue en rue TOTÒ Circus + EmmaFleurs + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose