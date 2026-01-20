Festival Fa So’lac Quai du Locle Gérardmer
Festival Fa So’lac Quai du Locle Gérardmer vendredi 29 mai 2026.
Festival Fa So’lac
Quai du Locle Lac de Gérardmer Gérardmer Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Festival multiculturel sur et aux abords du lac. Programme à venir.Tout public
.
Quai du Locle Lac de Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 05 05
English :
Multicultural festival on and around the lake. Program to come.
