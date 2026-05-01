Fête de la marche nordique et de la randonnée Quai du Locle Gérardmer

Gérardmer

Fête de la marche nordique et de la randonnée

Quai du Locle Devant les courts de tennis Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Au programme initiation sur les bienfaits de la marche nordique guidée par un animateur sur circuits de 5km, 9km et 13km ou en accès libre. Sur inscription.Tout public

3 .

Quai du Locle Devant les courts de tennis Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 86 77 71 36

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English :

On the program: introduction to the benefits of Nordic walking guided by an instructor on 5km, 9km and 13km circuits, or free access. Registration required.

L’événement Fête de la marche nordique et de la randonnée Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES