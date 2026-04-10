Salon littérature jeunesse Médiathèque du Tilleul Gérardmer
Salon littérature jeunesse Médiathèque du Tilleul Gérardmer samedi 6 juin 2026.
Gérardmer
Salon littérature jeunesse
Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Allez à la rencontre des auteurs et illustrateurs invités et découvrez la littérature jeunesse autrement. Entrée libre. Buvette et petite restauration.Tout public
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Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70
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English :
Meet the guest authors and illustrators and discover children’s literature in a whole new way. Free admission. Refreshments and snacks.
L’événement Salon littérature jeunesse Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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