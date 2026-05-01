Spectacle de danses Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Gérardmer

Spectacle de danses

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Les élèves de danse d’Aude, Aurore et Luna vous invitent à découvrir une création unique mêlant énergie, grâce et modernité. Venez découvrir le spectacle “l’usine à rêves” et “si une simple erreur de chiffre pouvait changer le monde”Tout public

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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

Dance students Aude, Aurore and Luna invite you to discover a unique creation combining energy, grace and modernity. Come and discover the show ?l?usine à rêves? and ?si une simple erreur de chiffre pouvait changer le monde?

L’événement Spectacle de danses Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES