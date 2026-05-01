Spectacle de danses Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
Spectacle de danses Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer dimanche 31 mai 2026.
Gérardmer
Spectacle de danses
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 17:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les élèves de danse d’Aude, Aurore et Luna vous invitent à découvrir une création unique mêlant énergie, grâce et modernité. Venez découvrir le spectacle “l’usine à rêves” et “si une simple erreur de chiffre pouvait changer le monde”Tout public
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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
Dance students Aude, Aurore and Luna invite you to discover a unique creation combining energy, grace and modernity. Come and discover the show ?l?usine à rêves? and ?si une simple erreur de chiffre pouvait changer le monde?
L’événement Spectacle de danses Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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