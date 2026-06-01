Festival Fait Maison 2026 micadanses Paris

Au programme : des plateaux partagés, des ateliers inclusifs, un extrait de la nouvelle création de Claire Durand-Drouhin ainsi qu’un partage d’expériences, « Le handicap à la conquête de l’espace », réunissant pédagogues et artistes complices qui travaillent avec ou sur le handicap.

Tout est gratuit, il suffit de réserver !

ven 12 juin / 20 h / plateau partagé

SANOS

ABBAllet Project (extrait)

Qui n’a jamais été pris par la fièvre de la danse au son du mythique groupe suédois ABBA ?

Andrea Sitter

Valse sortie de son un, deux, trois

Ce trio est le fruit d’un laboratoire conduit à micadanses en décembre 2025, au cours duquel Andrea Sitter a transmis et adapté le final de Etcetera, pièce pour 14 interprètes commandée par Didier Deschamps alors directeur du Ballet de Lorraine.

Sophie Ménissier

Odyssée

À partir d’explorations en lien avec la poésie du Tout-monde, Sophie Ménissier compose une pièce comme un paysage mouvant, fait d’imaginaires partagés et de métissages

sam 13 juin / ateliers

atelier inclusif

14h-15h30 / Jeanne Borgel

danser avec le handicap

En s’inspirant de sa pièce Et Alors ?, Jeanne Borgel, chorégraphe et interprète en situation de handicap invite les participant.e.s à aborder la colère à travers une chorégraphie, la liberté à travers une improvisation libre et dirigée.

atelier inclusif

15h30-17h / Julie Compans

audiodescription

Depuis quelques années, Julie Compans transmet la danse à des personnes aveugles et malvoyantes par le biais d’audiodescription. Cet atelier sera une sorte de plongée dans son univers, une manière de glisser sous la surface du geste, de déplacer le regard et de jouer avec d’autres perceptions pour entrer en relation avec l’espace et les autres.

atelier tous niveaux

15h30-17h / Seungha Son

danse coréenne traditionnelle

En expérimentant la synchronisation du souffle et du mouvement, fondement de la danse traditionnelle coréenne, cet atelier invite également à une réflexion sur la formation des frontières entre soi et autrui.

sam 13 juin 17h / rencontre

Le handicap à la conquête de l’espace

avec Jeanne Borgel : Un puis deux solos pour danser

Julie Compans et Elsa Gillet : Des yeux au bout des pas

Jany Jérémie : Marcher c’est déjà danser

Ira Kodiche : Mon fauteuil au milieu des danseurs

Yaya Sanou : Mes danseurs sans parole

Cie O’delà, Armelle Cornillon et Guillaume Ison : Danse autrement

Il s’agit d’un espace de parole et d’échanges autour du handicap et de la pratique de la danse. Des corps et des énergies pas comme les autres vont nous donner des moyens d’approcher un handicap à la conquête de l’espace, du mouvement, de la pratique chorégraphique…

sam 13 juin 20h / plateau partagé

Claire Durand-Drouhin

Le bal des ardents (extrait du travail en cours)

Entre le Bal et le Mal des ardents – ces références historiques où les danses collectives, processions et transes contagieuses annoncent des mouvements politiques inconscients , chaque corps singulier prend le centre pour révéler sa flamme intérieure. Quête ardente de contacts renouvelés, sur une toile de fond d’abandon persistant.

Seungha Son

Rite de Papier

Un intermède dansé sur le moment, le dernier que nous affrontons tous, sans exception.

Les Orpailleurs avec le GRCIP

Folies et Tarentelles

Bienvenue dans un voyage au travers de musiques baroques, traditionnelles et contemporaines qui conduisent aux limites de ce que chacun.e peut parcourir, rencontrer dans la danse.

dim 14 juin / ateliers

atelier inclusif

16h-17h30 / Mourad Bouayad

composition, improvisation, exploration

Cet atelier est inspiré par le spectacle inclusif Les Oiseaux, où se mêlent composition, improvisation, exploration, acceptation et écoute de l’autre.

atelier inclusif

16h-17h30 / Lison Le Magueresse

danse et rythme

Cet atelier puise sa source dans la Danse Rythme Thérapie (DRT). La Danse Rythmée est une danse ludique et joyeuse qui utilise des gestes symboliques répétés sur des percussions et des musiques du monde, accompagnés par la voix.

dim 14 juin / 20h / plateau partagé

Miléna de Mengin

Le ‘Ori tahiti

Un art vivant, qui relie les tahitiens à leurs ancêtres

Une immersion dans la richesse et la diversité du ‘Ori tahiti, héritage transmis de génération en génération en Polynésie. À travers la danse, les chants traditionnels ou les percussions, la culture tahitienne vibre

Fabio Crestale

Là où passent les corps

Au plateau, un groupe de vingt jeunes interprètes aux cultures, langues et parcours différents. Leurs gestes, leur présence et leurs interactions deviennent la matière première de cette création chorégraphique qui vise à faire émerger une nouvelle « danse du monde ».

lun 15 juin / 20h / plateau partagé

Hélène Marc

Escapada Nova

Inspirée par les danses et les musiques de Gascogne, Hélène Marc propose une présentation vagabonde de suite de danses ; branle, congos, courante, bourrée, iosca, rondeaux, saut, jalonné par des échappées de danse contemporaine. Ce voyage donne à voir la richesse et la diversité tant musicale que chorégrapique de ces danses.

Christine Gérard

Clartés ombragées

À l‘abri de la lumière se révèle des moments éphémères cependant leurs intensités créent des discrètes vibrations. La danse se reflète dans les lieux profonds et les sensations tissent des parcours irisés. Découvrir ce qui se cache derrière l’ombre : creuser la matière, assouplir le sol, suspendre la tension, changer les profondeurs. Souhait ou réalité ?

Le festival Fait Maison revient pour une dixième édition qui met à l’honneur les danses du monde, reflets de la diversité des pratiques développées tout au long de l’année en studio, et un thème cher à micadanses : la danse et le handicap dans ses expressions artistiques et pédagogiques.

Du vendredi 12 juin 2026 au lundi 15 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00

Date(s) :

micadanses 15, rue geoffroy l’asnier 75004 Paris

https://micadanses.com/festival-fait-maison-2024/ +33171606793 communication@micadanses.fr https://www.facebook.com/micadansesParis/ https://www.facebook.com/micadansesParis/ https://twitter.com/micadanses



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