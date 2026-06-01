Festival Fait Maison 2026 micadanses Paris
Festival Fait Maison 2026 micadanses Paris vendredi 12 juin 2026.
Au programme : des plateaux partagés, des ateliers inclusifs, un extrait de la nouvelle création de Claire Durand-Drouhin ainsi qu’un partage d’expériences, « Le handicap à la conquête de l’espace », réunissant pédagogues et artistes complices qui travaillent avec ou sur le handicap.
Tout est gratuit, il suffit de réserver !
ven 12 juin / 20 h / plateau partagé
SANOS
ABBAllet Project (extrait)
Qui n’a jamais été pris par la fièvre de la danse au son du mythique groupe suédois ABBA ?
Andrea Sitter
Valse sortie de son un, deux, trois
Ce trio est le fruit d’un laboratoire conduit à micadanses en décembre 2025, au cours duquel Andrea Sitter a transmis et adapté le final de Etcetera, pièce pour 14 interprètes commandée par Didier Deschamps alors directeur du Ballet de Lorraine.
Sophie Ménissier
Odyssée
À partir d’explorations en lien avec la poésie du Tout-monde, Sophie Ménissier compose une pièce comme un paysage mouvant, fait d’imaginaires partagés et de métissages
sam 13 juin / ateliers
atelier inclusif
14h-15h30 / Jeanne Borgel
danser avec le handicap
En s’inspirant de sa pièce Et Alors ?, Jeanne Borgel, chorégraphe et interprète en situation de handicap invite les participant.e.s à aborder la colère à travers une chorégraphie, la liberté à travers une improvisation libre et dirigée.
atelier inclusif
15h30-17h / Julie Compans
audiodescription
Depuis quelques années, Julie Compans transmet la danse à des personnes aveugles et malvoyantes par le biais d’audiodescription. Cet atelier sera une sorte de plongée dans son univers, une manière de glisser sous la surface du geste, de déplacer le regard et de jouer avec d’autres perceptions pour entrer en relation avec l’espace et les autres.
atelier tous niveaux
15h30-17h / Seungha Son
danse coréenne traditionnelle
En expérimentant la synchronisation du souffle et du mouvement, fondement de la danse traditionnelle coréenne, cet atelier invite également à une réflexion sur la formation des frontières entre soi et autrui.
sam 13 juin 17h / rencontre
Le handicap à la conquête de l’espace
avec Jeanne Borgel : Un puis deux solos pour danser
Julie Compans et Elsa Gillet : Des yeux au bout des pas
Jany Jérémie : Marcher c’est déjà danser
Ira Kodiche : Mon fauteuil au milieu des danseurs
Yaya Sanou : Mes danseurs sans parole
Cie O’delà, Armelle Cornillon et Guillaume Ison : Danse autrement
Il s’agit d’un espace de parole et d’échanges autour du handicap et de la pratique de la danse. Des corps et des énergies pas comme les autres vont nous donner des moyens d’approcher un handicap à la conquête de l’espace, du mouvement, de la pratique chorégraphique…
sam 13 juin 20h / plateau partagé
Claire Durand-Drouhin
Le bal des ardents (extrait du travail en cours)
Entre le Bal et le Mal des ardents – ces références historiques où les danses collectives, processions et transes contagieuses annoncent des mouvements politiques inconscients , chaque corps singulier prend le centre pour révéler sa flamme intérieure. Quête ardente de contacts renouvelés, sur une toile de fond d’abandon persistant.
Seungha Son
Rite de Papier
Un intermède dansé sur le moment, le dernier que nous affrontons tous, sans exception.
Les Orpailleurs avec le GRCIP
Folies et Tarentelles
Bienvenue dans un voyage au travers de musiques baroques, traditionnelles et contemporaines qui conduisent aux limites de ce que chacun.e peut parcourir, rencontrer dans la danse.
dim 14 juin / ateliers
atelier inclusif
16h-17h30 / Mourad Bouayad
composition, improvisation, exploration
Cet atelier est inspiré par le spectacle inclusif Les Oiseaux, où se mêlent composition, improvisation, exploration, acceptation et écoute de l’autre.
atelier inclusif
16h-17h30 / Lison Le Magueresse
danse et rythme
Cet atelier puise sa source dans la Danse Rythme Thérapie (DRT). La Danse Rythmée est une danse ludique et joyeuse qui utilise des gestes symboliques répétés sur des percussions et des musiques du monde, accompagnés par la voix.
dim 14 juin / 20h / plateau partagé
Miléna de Mengin
Le ‘Ori tahiti
Un art vivant, qui relie les tahitiens à leurs ancêtres
Une immersion dans la richesse et la diversité du ‘Ori tahiti, héritage transmis de génération en génération en Polynésie. À travers la danse, les chants traditionnels ou les percussions, la culture tahitienne vibre
Fabio Crestale
Là où passent les corps
Au plateau, un groupe de vingt jeunes interprètes aux cultures, langues et parcours différents. Leurs gestes, leur présence et leurs interactions deviennent la matière première de cette création chorégraphique qui vise à faire émerger une nouvelle « danse du monde ».
lun 15 juin / 20h / plateau partagé
Hélène Marc
Escapada Nova
Inspirée par les danses et les musiques de Gascogne, Hélène Marc propose une présentation vagabonde de suite de danses ; branle, congos, courante, bourrée, iosca, rondeaux, saut, jalonné par des échappées de danse contemporaine. Ce voyage donne à voir la richesse et la diversité tant musicale que chorégrapique de ces danses.
Christine Gérard
Clartés ombragées
À l‘abri de la lumière se révèle des moments éphémères cependant leurs intensités créent des discrètes vibrations. La danse se reflète dans les lieux profonds et les sensations tissent des parcours irisés. Découvrir ce qui se cache derrière l’ombre : creuser la matière, assouplir le sol, suspendre la tension, changer les profondeurs. Souhait ou réalité ?
Le festival Fait Maison revient pour une dixième édition qui met à l’honneur les danses du monde, reflets de la diversité des pratiques développées tout au long de l’année en studio, et un thème cher à micadanses : la danse et le handicap dans ses expressions artistiques et pédagogiques.
Du vendredi 12 juin 2026 au lundi 15 juin 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00
Date(s) :
micadanses 15, rue geoffroy l’asnier 75004 Paris
https://micadanses.com/festival-fait-maison-2024/ +33171606793 communication@micadanses.fr https://www.facebook.com/micadansesParis/ https://www.facebook.com/micadansesParis/ https://twitter.com/micadanses
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