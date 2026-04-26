Festival Faites de l’image 25e édition Parc de la Poudrerie Toulouse

Quand mon coeur fait boom ! Prenez les voiles vers l’île du ramier, dans le Parc de la Poudrerie, à proximité du quartier Empalot, les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026, pour la 25e édition du festival Faites de l’Image.

Toutes ces années, nous tournions autour, et cette fois nous y sommes. Lieu chargé d’histoire explosive et pourtant si paisible, tant de contraste ne pouvait que nous charmer.

Avec près de 40 projets initiés par 56 artistes, le festival Faites de l’Image propose un panorama très large et diversifié autour des arts visuels sur deux jours. Une manifestation tout public, en plein air, sous les étoiles !

Au programme : installations audiovisuelles, expositions, ateliers tout public, ciné-concerts, projections… Et plus encore ! Grâce à des artistes passionnés et aventureux qui souhaitent partager leur art avec vous et poser un regard curieux et poétique sur un paysage du quotidien transformé.

Organisée par l’association Les Vidéophages, la Faites de l’Image est née de l’envie d’installer des écrans en extérieur. Le festival propose une déclinaison de l’image sous toutes ses formes. En changeant de lieu chaque année, il met en lumière les différentes dynamiques de Toulouse.