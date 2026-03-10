Festival Ferrandou Musique The Regent’s Quintet

Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ces 5 jeunes stars de la Royale académie de musique de Londres jouent un programme 100% francais

Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy

Ces 5 jeunes stars de la Royale académie de musique de Londres jouent un programme 100% francais

Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy. Musiciens espagnol, norvégien, italien et britanniques

Le Quintette du Régent écrit

Nous avons choisi trois thèmes pour nos concerts, chacun représentant des influences musicales différentes. Notre premier programme est composé d'œuvres de compositeurs britanniques, afin de souligner à la fois notre lien avec le Royaume-Uni en tant qu'ensemble et le compositeur choisi, Percy Grainger. Notre deuxième programme met en lumière des œuvres de compositeurs français, réinterprétées pour quintette à vent. Nous souhaitons célébrer la musique de notre pays hôte et interpréter des pièces bien connues du public. Notre dernier programme sera consacré à la musique du Nord, avec des pièces d'Edward Grieg et de Jean Sibelius. Ces œuvres dépeignent les paysages nordiques et leur langage tonal.

Tout public. Libre participation

.

Vayrac 46110 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These 5 young stars from London’s Royal Academy of Music play a 100% French program:

Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy

L’événement Festival Ferrandou Musique The Regent’s Quintet Vayrac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne