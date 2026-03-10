Festival Ferrandou Musique The Regent’s Quintet Vayrac
Vayrac Lot
Participation libre
14 juin 2026, 16:00
fin : 2026-06-14
2026-06-14
Ces 5 jeunes stars de la Royale académie de musique de Londres jouent un programme 100% francais
Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy
Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy. Musiciens espagnol, norvégien, italien et britanniques
Le Quintette du Régent écrit
Nous avons choisi trois thèmes pour nos concerts, chacun représentant des influences musicales différentes. Notre premier programme est composé d'œuvres de compositeurs britanniques, afin de souligner à la fois notre lien avec le Royaume-Uni en tant qu'ensemble et le compositeur choisi, Percy Grainger. Notre deuxième programme met en lumière des œuvres de compositeurs français, réinterprétées pour quintette à vent. Nous souhaitons célébrer la musique de notre pays hôte et interpréter des pièces bien connues du public. Notre dernier programme sera consacré à la musique du Nord, avec des pièces d'Edward Grieg et de Jean Sibelius. Ces œuvres dépeignent les paysages nordiques et leur langage tonal.
Tout public. Libre participation
Vayrac 46110 Lot Occitanie
English :
These 5 young stars from London’s Royal Academy of Music play a 100% French program:
Ravel, Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Couperin, Ibert, Milhaud, Debussy
