Fête de la Musique à Vayrac Vayrac
Fête de la Musique à Vayrac Vayrac samedi 20 juin 2026.
Vayrac
Fête de la Musique à Vayrac
6 Rue Drappes Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La p'tite Italie et Bienvenue chez les ch'tis s'associent cette année pour la fête de la musique à Vayrac
La p'tite Italie et Bienvenue chez les ch'tis s'associent cette année pour la fête de la musique à Vayrac. Le quartier sera piétonnier et animé par des concerts et Karaoké pour une ambiance festive et conviviale !! Restauration à la P'tite Italie et Buvette au Bienvenue chez les ch'tis
Réservation conseillée
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6 Rue Drappes Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 43 13
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English :
La p'tite Italie and Bienvenue chez les ch'tis join forces this year for the fête de la musique in Vayrac
L’événement Fête de la Musique à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne
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