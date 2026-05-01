Vayrac

Fête de la Musique à Vayrac

6 Rue Drappes Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La p'tite Italie et Bienvenue chez les ch'tis s'associent cette année pour la fête de la musique à Vayrac

La p'tite Italie et Bienvenue chez les ch'tis s'associent cette année pour la fête de la musique à Vayrac. Le quartier sera piétonnier et animé par des concerts et Karaoké pour une ambiance festive et conviviale !! Restauration à la P'tite Italie et Buvette au Bienvenue chez les ch'tis

Réservation conseillée

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6 Rue Drappes Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 43 13

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English :

La p'tite Italie and Bienvenue chez les ch'tis join forces this year for the fête de la musique in Vayrac

L’événement Fête de la Musique à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne