Blind Test Live avec Sam Mannakee au Veirem Bé Vayrac samedi 24 janvier 2026.
64 place Lucturius Vayrac Lot
Gratuit
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
2026-01-24
Soirée blind test avec un musicien Sam Mannakee
Soirée blind test avec un musicien Sam Mannakee. Sois le plus rapide à trouver le titre de la chanson!
Thème standards anglo-saxons des 60’s, 70’s, 80’s
+33 6 07 81 11 28
English :
Blind test evening with musician Sam Mannakee
