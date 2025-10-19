Théâtre de l’Usine Tangos Balkaniques Vayrac

Théâtre de l’Usine Tangos Balkaniques

place du Cap Del Let Vayrac Lot

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

2026-05-29

Compositeur et pianiste franco-argentin, Gerardo Jerez La Cam est un maître d’une grande humanité.

Avant son arrivée en France en 1992, il dirige pour des compagnies d’Opéra en Argentine et intègre des ensembles de musiques classiques, contemporaines, folklore et tango. Depuis, il n’a eu de cesse de créer, composer pour et avec quelques-uns des plus grands artistes classiques, jazz et tango tels que Juan José Mosalini, Gotan Project, l’Orchestre symphonique de Buenos Aires ou encore le quatuor Debussy.

Avec son partenaire de toujours, le violoniste roumain Iacob Maciuca, il livre Tangos Balkaniques une écriture musicale tout en improvisations, nourrie de la richesse des influences vivantes du tango argentin et des musiques tziganes, aux myriades d’échos

En partenariat avec Souillac en Jazz .

place du Cap Del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

