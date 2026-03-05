Journée artistique au bord de l’eau Atmosphère Dordogne Vayrac
Stade de Rugby Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25
2026-05-25
La Dordogne vous inspire? Venez peindre, dessiner, photographier. Pour des conseils, les artistes de l'association seront présents avec du matériel à disposition Restauration sur place: Food trucks Buvette, crêpes et glaces toute la journée
Stade de Rugby Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64
English :
The Dordogne inspires you? Come and paint, draw, photograph
L’événement Journée artistique au bord de l’eau Atmosphère Dordogne Vayrac a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Vallée de la Dordogne