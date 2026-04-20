Vide-greniers à Vayrac Route des Granges de Mezels Vayrac
Vide-greniers à Vayrac Route des Granges de Mezels Vayrac samedi 22 août 2026.
Vayrac
Vide-greniers à Vayrac
Route des Granges de Mezels Entre terrain de rugby et Dordorgne pkg Vayrac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez dénicher des objets insolites, des souvenirs locaux…Une occasion simple et conviviale de découvrir l’art de la chine à la campagne, sans prétention mais avec l’authenticité des trocs et des rencontres
Venez dénicher des objets insolites, des souvenirs locaux…Une occasion simple et conviviale de découvrir l’art de la chine à la campagne, sans prétention mais avec l’authenticité des trocs et des rencontres
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Route des Granges de Mezels Entre terrain de rugby et Dordorgne pkg Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 84 00 86 28 mpm.videgrenier@gmail.com
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English :
Come and unearth unusual objects, local souvenirs…A simple and convivial opportunity to discover the art of china in the countryside, without pretension but with the authenticity of bartering and encounters
L’événement Vide-greniers à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Dordogne
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