Vayrac

Les concerts du Veirem Bé François Bréant Trio

64 Place Luctérius Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter de la terrasse ensoleillée et de sa vue imprenable sur la Vallée de la Dordogne, accompagnés de François Breant Trio (clavier, percu, batterie, chant)

Venez profiter de la terrasse ensoleillée et de sa vue imprenable sur la Vallée de la Dordogne, accompagnés de François Breant Trio (clavier, percu, batterie, chant)

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64 Place Luctérius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28

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English :

Come enjoy the sunny terrace and its breathtaking view of the Dordogne Valley, accompanied by François Breant Trio (keyboards, percussion, drums, vocals)

L’événement Les concerts du Veirem Bé François Bréant Trio Vayrac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée de la Dordogne