Vayrac

Concert de jazz à Mézels

Place de l’église de Mézels Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Après le festival Souillac en jazz, le grand ensemble Lot of Jazz nous fera le plaisir de venir se produire à Mézels

Après le festival Souillac en jazz, le grand ensemble Lot of Jazz nous fera le plaisir de venir se produire à Mézels. Un concert autour de la personnalité du pianiste et compositeur Horace Silver

Buvette sur place

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Place de l’église de Mézels Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 61 44 32 01

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English :

After the Souillac en jazz festival, the great Lot of Jazz ensemble will be performing in Mézels

L’événement Concert de jazz à Mézels Vayrac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne