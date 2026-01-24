Concert de jazz à Mézels Vayrac
Concert de jazz à Mézels Vayrac vendredi 7 août 2026.
Vayrac
Concert de jazz à Mézels
Place de l’église de Mézels Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Après le festival Souillac en jazz, le grand ensemble Lot of Jazz nous fera le plaisir de venir se produire à Mézels
Après le festival Souillac en jazz, le grand ensemble Lot of Jazz nous fera le plaisir de venir se produire à Mézels. Un concert autour de la personnalité du pianiste et compositeur Horace Silver
Buvette sur place
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Place de l’église de Mézels Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 61 44 32 01
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English :
After the Souillac en jazz festival, the great Lot of Jazz ensemble will be performing in Mézels
L’événement Concert de jazz à Mézels Vayrac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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