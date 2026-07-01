Informations pratiques

Vayrac

Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques

place du Cap del Let Vayrac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Vers la fin d’une longue histoire commune ? Par Marylène Patou-Mathis

Réservation conseillée

Vers la fin d’une longue histoire commune ? Par Marylène Patou-Mathis

Réservation conseillée

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place du Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie

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English :

Toward the End of a Long Shared History? By Marylène Patou-Mathis

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L’événement Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée de la Dordogne