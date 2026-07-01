Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac
lundi 27 juillet 2026 · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques
place du Cap del Let Vayrac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Vers la fin d’une longue histoire commune ? Par Marylène Patou-Mathis
Réservation conseillée
Vers la fin d’une longue histoire commune ? Par Marylène Patou-Mathis
Réservation conseillée
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place du Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie
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English :
Toward the End of a Long Shared History? By Marylène Patou-Mathis
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L’événement Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée de la Dordogne
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