Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac
lundi 20 juillet 2026 · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques
place du Cap del Let Vayrac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Dans la main de Néandertal gestes, force et savoir-faire par Ameline Bardo Tarlett
Réservation conseillée
Dans la main de Néandertal gestes, force et savoir-faire par Ameline Bardo Tarlett
Réservation conseillée
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place du Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie
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English :
In the Hands of Neanderthals: Gestures, Strength, and Craftsmanship by Ameline Bardo Tarlett
Reservations recommended
L’événement Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée de la Dordogne
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