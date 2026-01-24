L’Uxel’Lotoise randonnées cyclo, vtt et pédestre Vayrac
L’Uxel’Lotoise randonnées cyclo, vtt et pédestre Vayrac dimanche 9 août 2026.
Vayrac
L’Uxel’Lotoise randonnées cyclo, vtt et pédestre
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot
Tarif : – – 12 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Roulez au coeur du Lot, vivez l'émotion du Quercy ! Traversez les villes et villages de Souillac, Floirac, Montvalent, Martel, Saint-Sozy et Meyronne
Un événement vélo et nature dans le Lot organisée à Vayrac par le Guidon Vayracois, L'Uxel'Lotoise rassemble chaque année des passionnés de cyclotourisme, VTT, gravel et marche dans une ambiance conviviale, locale et accessible
Roulez au coeur du Lot, vivez l'émotion du Quercy ! Traversez les villes et villages de Souillac, Floirac, Montvalent, Martel, Saint-Sozy et Meyronne
Un événement vélo et nature dans le Lot organisée à Vayrac par le Guidon Vayracois, L'Uxel'Lotoise rassemble chaque année des passionnés de cyclotourisme, VTT, gravel et marche dans une ambiance conviviale, locale et accessible
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Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie
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English :
Ride through the heart of the Lot, experience the emotion of Quercy! Ride through the towns and villages of Souillac, Floirac, Montvalent, Martel, Saint-Sozy and Meyronne
A cycling and nature event in the Lot organized in Vayrac by Guidon Vayracois, L'Uxel'Lotoise brings together every year cycling, mountain biking, gravel and walking enthusiasts in a friendly, local and accessible atmosphere
L’événement L’Uxel’Lotoise randonnées cyclo, vtt et pédestre Vayrac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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