Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac
Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac vendredi 1 mai 2026.
Vayrac
Le Veirem Bé souffle sa première bougie
64 place Lucturius Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco
Réservation conseillée
Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco
Réservation conseillée
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64 place Lucturius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28
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English :
Come and enjoy the sunny terrace of the Veirem Bé, its great view over the Dordogne Valley and the show provided by Dajoe'nco
Reservation recommended
L’événement Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Vallée de la Dordogne
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