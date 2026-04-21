Vayrac

Le Veirem Bé souffle sa première bougie

64 place Lucturius Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco

Réservation conseillée

Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco

Réservation conseillée

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64 place Lucturius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28

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English :

Come and enjoy the sunny terrace of the Veirem Bé, its great view over the Dordogne Valley and the show provided by Dajoe'nco

Reservation recommended

L’événement Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Vallée de la Dordogne