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Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac

Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac

Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 64 place Lucturius

Ville : 46110 Vayrac

Département : Lot

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Vayrac

Le Veirem Bé souffle sa première bougie

64 place Lucturius Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco

Réservation conseillée

Venez profiter de la terrasse ensoleillée du Veirem Bé, de sa super vue sur la Vallée de La Dordogne et du show assuré par Dajoe'nco

Réservation conseillée

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64 place Lucturius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28 

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English :

Come and enjoy the sunny terrace of the Veirem Bé, its great view over the Dordogne Valley and the show provided by Dajoe'nco

Reservation recommended

L’événement Le Veirem Bé souffle sa première bougie Vayrac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Vallée de la Dordogne

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