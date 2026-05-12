Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre Vayrac
Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre Vayrac vendredi 21 août 2026.
Vayrac
Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Composé par George Frideric Handel, Le Festin d’Alexandre est l’un des oratorios les plus éclatants du baroque anglais
Composé par George Frideric Handel, Le Festin d’Alexandre est l’un des oratorios les plus éclatants du baroque anglais. Inspirée du poème de John Dryden, l’œuvre met en scène le pouvoir envoûtant de la musique lors d’un banquet donné par Alexandre le Grand. À travers airs virtuoses, chœurs majestueux et contrastes saisissants, Haendel célèbre la force des émotions — tour à tour triomphantes, tendres ou vengeresses — et démontre combien la musique peut émouvoir, exalter ou bouleverser les cœurs. Un concert flamboyant, où la grandeur dramatique rencontre la splendeur orchestrale
Direction Patrick Hilliard
Participants La DOMITIENNE, Le Choeur du stage, Ursula Bambuch, Anne Maugard, Simon Oberst, Lucas Pauchet, Richard Resch
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Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie
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English :
Composed by George Frideric Handel, Alexander’s Feast is one of the most brilliant oratorios of the English Baroque
L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre Vayrac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne
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