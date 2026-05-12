Vayrac

Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Composé par George Frideric Handel, Le Festin d’Alexandre est l’un des oratorios les plus éclatants du baroque anglais

Composé par George Frideric Handel, Le Festin d’Alexandre est l’un des oratorios les plus éclatants du baroque anglais. Inspirée du poème de John Dryden, l’œuvre met en scène le pouvoir envoûtant de la musique lors d’un banquet donné par Alexandre le Grand. À travers airs virtuoses, chœurs majestueux et contrastes saisissants, Haendel célèbre la force des émotions — tour à tour triomphantes, tendres ou vengeresses — et démontre combien la musique peut émouvoir, exalter ou bouleverser les cœurs. Un concert flamboyant, où la grandeur dramatique rencontre la splendeur orchestrale

Direction Patrick Hilliard

Participants La DOMITIENNE, Le Choeur du stage, Ursula Bambuch, Anne Maugard, Simon Oberst, Lucas Pauchet, Richard Resch

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Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie

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English :

Composed by George Frideric Handel, Alexander’s Feast is one of the most brilliant oratorios of the English Baroque

L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Concert de fin de stage Le festin d’Alexandre Vayrac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne