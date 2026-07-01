Journée des gabariers à Vayrac plan d’eau Vayrac

Informations pratiques

Vayrac

Journée des gabariers à Vayrac

plan d’eau Vormes Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Venez vivre une journée d'antan organisée par la confrérie des gabariers ! Descentes en gabare traditionnelle, machines agricoles anciennes et contes viendront rythmer la journée

Venez vivre une journée d'antan organisée par la confrérie des gabariers ! Descentes en gabare traditionnelle, machines agricoles anciennes et contes viendront rythmer la journée

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plan d’eau Vormes Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 74 46 85 22

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English :

Come experience a day like in the old days, organized by the Gabariers’ Guild! Rides on traditional gabares, vintage farm machinery, and storytelling will set the tone for the day

L’événement Journée des gabariers à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne