Journée des gabariers à Vayrac plan d’eau Vayrac
jeudi 20 août 2026 · plan d'eau · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Journée des gabariers à Vayrac
plan d’eau Vormes Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez vivre une journée d'antan organisée par la confrérie des gabariers ! Descentes en gabare traditionnelle, machines agricoles anciennes et contes viendront rythmer la journée
Venez vivre une journée d'antan organisée par la confrérie des gabariers ! Descentes en gabare traditionnelle, machines agricoles anciennes et contes viendront rythmer la journée
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plan d’eau Vormes Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 74 46 85 22
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English :
Come experience a day like in the old days, organized by the Gabariers’ Guild! Rides on traditional gabares, vintage farm machinery, and storytelling will set the tone for the day
L’événement Journée des gabariers à Vayrac Vayrac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne
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